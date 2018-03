В Грузии 25 марта пройдет международная акция «Бах в метро»

19.03.2018 14:57 Грузия в четвертый раз присоединится к международной музыкальной акции «Бах в метро» — в рамках этой кампании на станциях метро и в других общественных местах звучат произведения гениального композитора Иоганна Себастьяна Баха.



Проект «Бах в метро» придумал американский виолончелист из Массачусетса Дейл Хендерсон. Музыкант заявил, что в какой-то момент остро ощутил разрыв между повседневной суетой вечно куда-то торопящихся людей и возвышенной музыкой Баха.



21 марта 2010 года, в день рожденья композитора, музыкант спустился в нью-йоркскую подземку со своей виолончелью, чтобы исполнить произведения Баха и объединить ритм города с классической музыкой,



Затем Хендерсон играл Баха на станции Таймс-сквер и в других общественных местах для обычных пассажиров. Таким образом музыкант отмечал день рождения Баха несколько лет подряд.



Движение «Бах в метро» не осталось незамеченным. С 2015 года музыку Баха исполняют в подземках 129 городов в 39 странах мира.



В этом году 333-й день рождения Баха в Тбилиси отметят 25 марта, в 13:00, в саду Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Закария Палиашвили. Посещение мероприятие – свободное.

В концерте примут участие учащиеся различных музыкальных школ со всей Грузии, студенты и профессора Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, а также множество других музыкантов.



Кадры с уличного концерта Баха в Тбилиси попадут в документальный фильм фильма «Bach in the Subways вокруг света».



«В этом году день рождения Баха – это особенный день для Грузии. Поскольку представители Bach in the Subways выбрали три города в мире – Сингапур, Тбилиси и третий город (пока он не известен), в которые для участия приедет сам автор проекта. Также приезжает съемочная группа фильма «Bach in the Subways вокруг света». И все это означает, что Грузия попала в эпицентр удивительного проекта», — говорится в сообщении организаторов.



