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В Ткибули мужчина облил соседа бензином и поджег
19.03.2018 17:46
Сотрудники МВД Грузии в селе Мухура Ткибульского района (Имеретия) задержали 69-летнего мужчину, который поджег своего соседа. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Инцидент произошел в воскресенье. Следствие утверждает, что обвиняемый поссорился со своим 51-летним соседом, после чего облил его бензином и поджег. Полиция задержала его на месте преступления.
Потерпевший был немедленно госпитализирован. На данный момент он находится в Тбилиси в шоковом состоянии в Университетской клинике имени Хечинашвили, сообщают грузинские СМИ.
Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что наказывается лишением свободы сроком от 3 до 6 лет.
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