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Мужчина, которого облили бензином и подожгли, находится в шоковом состоянии -


19.03.2018   19:11
По информации руководителя ожогового центра Гуги Кашибадзе, у мужчины, которого сосед облил бензином и поджег, полностью обгорели лицо, шея, грудь и конечности. По его словам, пациент поступил с 20% термического ожога, он находится в шоковом состоянии.

«В этот момент его состояние стабильное, но диагноз очень опасен для его жизни», — отметил Кашибадзе.

Инцидент произошел сегодня днем в селе Мухура Ткибульского муниципалитета, где на почве словесной перепалки мужчина облил бензином соседа и поджег его.

МВД задержало подозреваемого по горячим следам. Следствие ведется по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по статье 117-й УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.






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