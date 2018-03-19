СМИ назвали самые опасные дороги в Тбилиси

19.03.2018 19:24 Больше всего автомобильных аварий в 2017-2018 годах в Тбилиси произошло на Кахетинском шоссе, Аллее Агмашенебели и проспекте Церетели, сообщает телекомпания «Имеди».



Общий показатель ДТП выглядит так: с января по февраль 2018 года в Тбилиси зафиксировано 440 автоаварий, а в 2017 году – около 3 тысяч.



За два месяца 2018 года на Кахетинском шоссе произошло 21 ДТП, на Аллее Агмашенебели — 14, а на проспекте Церетели — 12.



В 2017 году на Кахетинском шоссе было зафиксировано 113 дорожно-транспортных происшествий. На Аллее Агмашенебели в прошлом году сотрудники патрульной полиции МВД зафиксировали 81 ДТП, а на проспекте Церетели — 72 аварии.



Улица Белиашвили, на которой расположено большое количество ресторанов, также лидер спика. В текущем году там было зафиксировано девять дорожно-транспортных происшествий, а в прошлом году — 42.



На Правой набережной в текущем году зафиксировали девять автоаварий, а в 2017 — 73.



По данным «Имеди», дорожно-транспортные происшествия часто происходят и на проспекте Гурамишвили. Там в текущем году представители органов правопорядка зафиксировали восемь ДТП, а в 2017 году — 65.















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