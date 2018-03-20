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22 января КПП «Сарпи» приостановит работу
20.03.2018 12:16
По данным Службы доходов, 22 марта, с 08:00 утра до 20:00 вечера, турецкий таможенный контрольно-пропускной пункт «Сарпи» приостановит работу в связи со строительно — восстановительными работами.
«Соответственно, сообщение между Турцией и Грузией будет ограничен через пункт пересечения границы Сарпи», — заявили в Службе доходов.
По сведению ведомства, консульство Турции уже проинформировало об этом Службу доходов Министерства финансов.
«Служба доходов Министерства финансов призывает заинтересованных лиц для поездки в Турцию 22 марта, использовать пункты таможенного контроля« Вале » и « Карцахи » во временной отрезок с 08:00 до 20:00 часов.
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