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В Грузии требуют закрыть фирму, выпускающую презервативы


20.03.2018   14:52
Партия «Сакартвело» («Грузия») обращается к высшим руководящим лицам Грузии и Тбилиси и призывает их запретить деятельность компании по производству презервативов ООО «Айиса».

По словам председателя партии Георгия Лилуашвили, эта компания выпускает продукцию в таком дизайне и с такими этикетками, которые оскорбляют личные, религиозные и национальные чувства грузинского народа.

В частности, на упаковке презервативов изображены почитаемые в Грузии святые, члены царской семьи, государственные деятели, политики, а также символ материнства в Грузии — изображение статуи «Мать Грузии», в насмешливом контексте упоминаются названия религиозных праздников, приводятся цитаты из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Автор обращения прилагает и фотографии продукции компании «Айиса» и подчеркивает, что в таком виде продукция разжигает в стране гражданское противостояние и рознь, провоцирует напряженность и беспорядки.

По информации Георгия Лилуашвили, компания, учредителем которой является Анна Гачечиладзе, была профинансирована в рамках поощряемой государством программы стартапов.

«Требуем немедленно запретить этой компании, ее учредителям и работающим там лицам любую коммерческую деятельность в Грузии, а также наказать те партнерские организации, которые разработали дизайн и осуществляют производство и реализацию продукции компании», — подчеркнул Лилуашвили.

Адресатами его обращения являются президент, председатель парламента, премьер-министр Грузии, начальник службы госбезопасности, министр внутренних дел, главный прокурор, народный защитник Грузии, а также мэр Тбилиси.






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