В Батуми в результате падения со строящегося корпуса погиб мужчина

20.03.2018 19:51 В Батуми, на улице Луки Асатиани, со строящегося корпуса упал мужчина.



Как заявляют в Батумском центре скорой медицинской помощи, мужчина умер во время транспортировки его в больницу.





МВД Грузии начало расследование по статье 240 УК Грузии, что предполагает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее смерть человека.















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