В Кувейтском аэропорту задержаны четверо граждан Грузии

20.03.2018 19:55 В Кувейтском аэропорту задержаны четверо граждан Грузии. Информацию подтверждает МИД Грузии.



По данным ведомства, соответствующее сообщение поступило в консульство.



«Консульство извещено об этом происшествии. Проясняются детали. Консульство работает как с кувейтской стороной, так и находится на связи с членами семьи граждан», - заявили в МИД.



По существующей информации, в Кувейтском аэропорту задержаны четверо граждан Грузии. Они просят о помощи у грузинской стороны.















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