|
В Кувейтском аэропорту задержаны четверо граждан Грузии
20.03.2018 19:55
В Кувейтском аэропорту задержаны четверо граждан Грузии. Информацию подтверждает МИД Грузии.
По данным ведомства, соответствующее сообщение поступило в консульство.
«Консульство извещено об этом происшествии. Проясняются детали. Консульство работает как с кувейтской стороной, так и находится на связи с членами семьи граждан», - заявили в МИД.
По существующей информации, в Кувейтском аэропорту задержаны четверо граждан Грузии. Они просят о помощи у грузинской стороны.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна