За четыре года в Грузии тысяча семей экомигрантов получили дома

20.03.2018 22:13 С 2013 года правительство Грузии приобрело жилые дома для более чем 1000 семей, пострадавшим от стихийных бедствий. Только в регионе Самегрело дома были переданы за этот период 53-м семьям экомигрантов. Об этом сообщает администрация региона Самегрело-Земо Сванети.



Сегодня частные дома, купленные для семей экомигрантов, осмотрели министр по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари и первый заместитель губернатора Самегрело – Земо Сванети Коба Кантария.



Представители правительства осмотрели аварийный дом в селе Нацатура Зугдидского района, в котором многие годы проживала семья Лагвилава, после чего оформили передачу им нового дома. Фото администрации региона Самегрело-Земо Сванети.



В 2018 году, совместно с правительством Аджарии, планируется расселение еще 445 семей. На данном этапе для них приобретены до 70-ти домов.



Экомиграция является характерной проблемой в основном для выскогорных регионов Грузии – Сванетии, горной части Аджарии и Рачи.



Семьи экомигрантов выбирают дома по собственнному желанию в пределах суммы – 25 тысяч лари (около 10 тысяч долларов). В большинстве случаев, частные дома выкупаются вместе с земельными участками, что является для семьи дополнительным источником дохода.



"Новости-Грузия"











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