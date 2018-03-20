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За четыре года в Грузии тысяча семей экомигрантов получили дома


20.03.2018   22:13
С 2013 года правительство Грузии приобрело жилые дома для более чем 1000 семей, пострадавшим от стихийных бедствий. Только в регионе Самегрело дома были переданы за этот период 53-м семьям экомигрантов. Об этом сообщает администрация региона Самегрело-Земо Сванети.

Сегодня частные дома, купленные для семей экомигрантов, осмотрели министр по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари и первый заместитель губернатора Самегрело – Земо Сванети Коба Кантария.

Представители правительства осмотрели аварийный дом в селе Нацатура Зугдидского района, в котором многие годы проживала семья Лагвилава, после чего оформили передачу им нового дома. Фото администрации региона Самегрело-Земо Сванети.

В 2018 году, совместно с правительством Аджарии, планируется расселение еще 445 семей. На данном этапе для них приобретены до 70-ти домов.

Экомиграция является характерной проблемой в основном для выскогорных регионов Грузии – Сванетии, горной части Аджарии и Рачи.

Семьи экомигрантов выбирают дома по собственнному желанию в пределах суммы – 25 тысяч лари (около 10 тысяч долларов). В большинстве случаев, частные дома выкупаются вместе с земельными участками, что является для семьи дополнительным источником дохода.

"Новости-Грузия"





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