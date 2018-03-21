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Число просителей убежища из Грузии в Исландии сократилось до минимума
21.03.2018 12:14
В Исландии до минимума сократилось число просителей убежища из Грузии. По информации исландской иммиграционной службы, в январе поступило 6 новых заявлений, а в феврале – 3.
Вместе с тем, в январе-феврале служба рассмотрела 42 обращения, поданных ранее, и не удовлетворила ни одно из них.
Отметим, что после задействования визовой либерализации число просителей убежища в Исландии заметно возросло. Например, в июне было подано 40 заявлений, в июле – 64, в августе – 83, в сентябре – 39. Затем число обращений стало сокращаться: в октябре – 18, в ноябре – 14, а в декабре – 3.
В июле Исландия внесла Грузию в список безопасных стран, после чего иммиграционная служба страны рассматривает обращения грузинских граждан в ускоренном режиме и отказывает в предоставлении убежища.
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