В результате обрушения скалы образовался завал на участке дороги Зугдиди - Местия

21.03.2018 13:06 В результате обрушения скалы образовался завал на автомобильной дороге Зугдиди — Джвари — Хаиши — Местия. Об этом сообщил журналист Первого канала с места событий.



В 7:30 утра в окрестностях Ладжургула обрушилась скала и дорогу завалило валунами.



На месте мобилилизована техника и проводятся дорожные очистительные работы.



Пока неизвестно, когда откроется автодорога.















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