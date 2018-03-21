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В результате обрушения скалы образовался завал на участке дороги Зугдиди - Местия
21.03.2018 13:06
В результате обрушения скалы образовался завал на автомобильной дороге Зугдиди — Джвари — Хаиши — Местия. Об этом сообщил журналист Первого канала с места событий.
В 7:30 утра в окрестностях Ладжургула обрушилась скала и дорогу завалило валунами.
На месте мобилилизована техника и проводятся дорожные очистительные работы.
Пока неизвестно, когда откроется автодорога.
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