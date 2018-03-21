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Дни Минска открылись в Тбилиси


21.03.2018   18:14
В столице Грузии открылись Дни Минска, и это фактически начало деловой программы визита делегации высокого уровня из Беларуси.

Сегодня в Тбилиси открыли сборочное производство белорусских лифтов. Для предприятия «Могилёвлифтмаш» это экспортная возможность исторического масштаба. Для Грузии – шанс наконец-то решить хроническую проблему. Только в столице замены требуют восемь тысяч лифтов, в масштабах страны речь уже о 25 тысячах.

Новое производство открыли на базе местного технического университета, поэтому одновременно с поставками оборудования будут и готовить специалистов.

Сегодня же достигнута предварительная договорённость на поставку в Грузию крупных партий белорусских зерноуборочных комбайнов и тракторов.






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