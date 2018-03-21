Мэрия Тбилиси закупит 30 гибридных автомобилей

21.03.2018 18:33 Мэрия Тбилиси закупит 30 гибридных автомобилей. Прием заявок завершится 2 апреля. Предположительная стоимость закупок составит 1,744 млн лари.



Согласно тендерной документации, автомобили должны быть выпущены 2018 года и белого цвета.



По информации мэрии, автомобили предназначены для службы надзора.















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