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Мэрия Тбилиси закупит 30 гибридных автомобилей
21.03.2018 18:33
Мэрия Тбилиси закупит 30 гибридных автомобилей. Прием заявок завершится 2 апреля. Предположительная стоимость закупок составит 1,744 млн лари.
Согласно тендерной документации, автомобили должны быть выпущены 2018 года и белого цвета.
По информации мэрии, автомобили предназначены для службы надзора.
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