Решение о подключении иностранных специалистов в экспертизе Арчила Татунашвили пока не принято

22.03.2018 12:31 По итогам экспертизы тела Арчила Татунашвили, проведенной в Грузии, мы примем решение, будет ли необходимо подключить иностранных экспертов, — об этом заявил Генеральный прокурор Ираклий Шотадзе.



По его словам, по делу Арчила Татунашвили в МВД началось расследования со дня похищения Татунашвили.



«Прежде всего, я хотел бы выразить свои соболезнования семье Татунашвили. Это трагедия всей страны. В МВД началось расследование. Ведутся все необходимые следственные действия, и назначена экспертиза. Что касается участия международных экспертов в этом деле, на данном этапе в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули назначена экспертиза, по результатам которой, мы примем решение, будет ли необходимо подключить иностранных экспертов. Следствие будет абсолютно прозрачным и о результатах сообщат как общественности, так и семье», — заявил Ираклий Шотадзе.















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