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Решение о подключении иностранных специалистов в экспертизе Арчила Татунашвили пока не принято


22.03.2018   12:31
По итогам экспертизы тела Арчила Татунашвили, проведенной в Грузии, мы примем решение, будет ли необходимо подключить иностранных экспертов, — об этом заявил Генеральный прокурор Ираклий Шотадзе.

По его словам, по делу Арчила Татунашвили в МВД началось расследования со дня похищения Татунашвили.

«Прежде всего, я хотел бы выразить свои соболезнования семье Татунашвили. Это трагедия всей страны. В МВД началось расследование. Ведутся все необходимые следственные действия, и назначена экспертиза. Что касается участия международных экспертов в этом деле, на данном этапе в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули назначена экспертиза, по результатам которой, мы примем решение, будет ли необходимо подключить иностранных экспертов. Следствие будет абсолютно прозрачным и о результатах сообщат как общественности, так и семье», — заявил Ираклий Шотадзе.






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