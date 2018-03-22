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В Грузии сохраняется опасность широкого распространения кори - гендиректор НЦКЗ


22.03.2018   12:39
В стране пока сохраняется опасность широкого распространения кори, — об этом заявил заместитель генерального директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

По словам Пааты Имнадзе, в стране зафиксировано уже более 400 случаев.

«Основная эпидемвспышка – в Аджарии. Увеличивается количество случаев в Тбилиси и Самегрело. Однако тот факт, что в стране немного активизировались дополнительные прививки, дает нам основание говорить, что в случае более активной вакцинации, случаев заболевания будет меньше. Вспышка эпидемии началась с Гурии. В одной из больниц заболел медицинский персонал, от которого заразился пациент из Аджарии, который внес болезнь в Аджарию и она распространилась. Именно по этому, призываю своих коллег, сделать прививки, чтобы защитить и себя и пациентов. Вакцинация бесплатна для всех граждан до 40 лет, для лиц старше 40 лет – кто контактировал с заболевшими корью и не знает, у него была прививка, или нет. По нашим данным, у абсолютного большинства населения старше 40 лет есть иммунитет, однако приблизительно 10% населения в возрасте от 18 до 40 лет могут заболеть корью, так как у них нет иммунитета», — заявил Паата Имнадзе.

По его словам, к этому времени статистика по прививкам сравнительно увеличена и на сегодня внеплановую вакцинацию прошли 20 тысяч человек.






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