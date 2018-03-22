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В Поти зафиксированы три случая сибирской язвы
22.03.2018 13:35
В Поти зафиксированы три случая сибирской язвы. Информацию об этом Первому каналу подтвердили в Центре общественного здоровья.
Обработка и реализация мяса домашнего скота была осуществлена в частном доме.
«Все трое пациентов своевременно обратились в медицинское учреждение. Им были проведены все необходимые исследования и процедуры по дезинфекции. Двое пациентов проходят лечение в стационаре, один на дому. Состоянию их здоровья опасность не угрожает», — заявила эпидемиолог Зизи Гагуа.
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