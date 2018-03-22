Мэрия Тбилиси будет поощрять стрит-арт

22.03.2018 21:14 Мэрия Тбилиси планирует поощрять стрит-арт. Сегодня на заседании городского правительства Каладзе поручил определить в Тбилиси те места, которые в будущем будут разрисованы.



«Хочу поручить своему заместителю Софио Хунцария вместе со службой архитектуры найти в городе конкретные места, которых к сожалению, много – безликие здания, стены, мосты и подземные переходы. Прошу выделить такие места и думаю, что осуществление этого проекта будет очень важным. Мы дадим возможность молодежи использовать талант во благо города. Прошу начать работу в этом направлении как можно скорее», — сказал Каладзе.



Мэр подчеркнул, что считает стрит-арт одним из самых свободных форм современного визуального искусства, открывающей возможность для самовыражения.



«В этом направлении мы уже осуществили один проект, и он был довольно успешным — имею в виду подземку на площади Героев», — отметил Каладзе.



Одним из первых распоряжений Каладзе на посту мэра сразу после избрания в ноябре 2017 года, стало приведение в порядок подземного перехода под площадью Героев в центре Тбилиси. Подземку отмыли, смонтировали систему освещения и пригласили до 30 граффити-художников украсить территорию.



В настоящее время в Тбилиси всего 55 подземок, в 33-х из них город сдает коммерческие площади в аренду частным предпринимателям.



"Новости-Грузия"











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