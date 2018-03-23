В Шуахеви спасатели обнаружили мертвым пропавшего в реке 14-летнего мальчика

23.03.2018 11:34 В селе Шубани Шуахевского муниципалитета сегодня утром спасатели обнаружили мертвым пропавшего в реке 14-летнего мальчика.



Вчера к поискам подключилась дополнительная группа спасателей из Тбилиси. Было мобилизовано 12 групп Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.



Подростка искали в реке на протяжении трех дней. Как сообщили очевидцы в беседе с «IPN», мяч мальчика упал в реку и он вошел в воду, чтобы его достать.



По заявлению МВД, следствие в связи с произошедшим ведется по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.















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