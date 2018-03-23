Падение напряжения в день аварии в Гудаури произошло во внутренней сети «Компании развития горных курортов» - «Энерго-Про Джорджия»

23.03.2018 13:24 По заявлению «Энерго-Про Джорджия», в день аварии на канатной дороге в Гудаури в сети компании не было падения напряжения.



Как отметил представитель «Энерго-Про Джорджия» Авто Двалишвили, согласно заключению выяснилось, что падение напряжения произошло в сети «Компании развития горных курортов», которая имеет собственный трансформатор, питающий канатку.



Согласно докладу, представленному сегодня министром экономики и устойчивого развития Дмитрием Кумсишвили, инцидент в Гудаури связан с падением напряжения и неправильными действиями оператора. По словам министра, 16 марта в Гудаури оператор канатной дороги допустил ошибку, который после падения напряжения не предпринял правильные действия. Оператор уже отстранен от работы.



16 марта в Гудаури 11 человек получили увечья в результате повреждения канатной дороги.



По предварительной информации, поломка канатки была вызвана выходом из строя тормозной системы.



Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента.















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