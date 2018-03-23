В результате ДТП на Рикотском перевале погиб водитель трайлера

23.03.2018 22:06 В результате автодорожного происшествия на Рикоти перевернулся и загорелся трайлер. Погиб водитель трайлера.



По существующей информации, на теле погибшего отмечаются многочисленные ожоги. На месте мобилизованы несколько пожарно-спасательных бригад. Из-за происшествия на данном участке временно ограничено движение автотранспорта.



Как сообщают в Министерстве внутренних дел, следствие ведется по пятой части ст. 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).

















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