48 человек погибли в результате пожара в торгово-развлекательном центре в России

26.03.2018 10:42 Число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове увеличилось до 48 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.



"По уточненным данным, при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 48 человек", — сказал собеседник агентства.



Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).















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