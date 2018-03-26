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48 человек погибли в результате пожара в торгово-развлекательном центре в России


26.03.2018   10:42
Число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове увеличилось до 48 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"По уточненным данным, при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 48 человек", — сказал собеседник агентства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.
По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).






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