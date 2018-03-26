Число погибших при пожаре в Кемерове увеличилось до 64

26.03.2018 15:59 В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, сообщил глава МЧС Владимир Пучков, передает РИА Новости.



"64 — окончательная цифра", — сказал он журналистам.



По данным СК, еще 44 человека обратились за медицинской помощью, а 16 числятся пропавшими без вести.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.



По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).















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