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В Батуми обнаружен труп молодой женщины


27.03.2018   23:26
В Батуми на улице Горгиладзе спасатели обнаружили труп 37-летней женщины.

Бригады спасателей прибыли на место инцидента на основании поступившего сообщения. Им пришлось вскрыть дверь в квартиру где проживала погибшая, где и было обнаружено её тело.

По информации соседей, женщина проживала в съёмной квартире, несколько дней не появлялась из — за чего, хозяин квартиры позвонил в службу 112.

Другие детали происшествия пока неизвестны.

По информации МВД, при первичном осмотре тела женщины, следы насилия обнаружены не были.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Грузии, которая предусматривает доведение до самоубийства.






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