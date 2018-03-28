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Первый чемпион Европы 2018 года - Шота Мишвелидзе стал чемпионом Европы
28.03.2018 10:12
На чемпионате Европы 2018 года Шота Мишвелидзе в напряженной схватке завоевал 3 медали — 1 серебро и 2 золота. В весовой категории -62 кг. он был на втором месте (134 кг) и отставал только от болгарца Стилян Гроздева (135 кг).
В ходе последней попытки Шота поднял 165 кг. и гарантировал чемпионство. У Гроздева был такой же вес, но его выступление не было успешным.
Второй грузинский спортсмен — Рамин Шамилишвили — поднял в целом 278 кг. и занял 5-е место.
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