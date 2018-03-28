Затраты на инфраструктуру школ снизились за четыре года на 35%

28.03.2018 18:25 По информации Лаборатории открытых данных DataLab, средства, потраченные за последние четыре года на инфраструктуру публичных школ, сократились на 35%.



В 2016-2017 годы больше всего средств было выделено для столичных школ, в частности в 2016 году - 8 740 398 лари, а в 2017 году - 7 098 263 лари.



Больше всех средства после Тбилиси потрачены на регион Шида Картли- 4 204 636 лари, а меньше всего на Аджарию- 32 466.



Аналогичная тенденция выявилась и в 2017 году, и после столицы большую часть средств выделили региону Шида Картли- 5 482 118 лари. Сумма, потраченная на регион Аджарии, сократилась на 91% по сравнению с прошлым годом, и составила всего лишь 1 727,75 лари.



В 2017 году, по сравнению с минувшим годом, суммы, потраченные на школьную инфраструктуру, увеличились в регионах Шида Картли, Имерети, и Гурии, в Мцхета-Мтианети остались почти те же, а во всех других регионах сократились.

















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