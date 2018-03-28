В Кахети зафиксированы семь случаев лейшманиоза

28.03.2018 19:52 В Кахети зафиксированы семь случаев лейшманиоза. В частности, по данным за последние три месяца, по два случая зафиксированы в Телави, Гурджаани и Дедоплисцкаро, и один случай – в Кварели, — об этом Первому каналу заявила глава отделения Национального центра по контролю заболеваний в Кахети Нелли Хизанишвили.



«Все семеро заболевших пациентов были детьми. Человек, в основном, заболевает лейшманиозом весной и осенью, а симптомы проявляются в основном в зимние месяцы. Переносчиками лейшманиоза являются комары и собаки», — заявила Хизанишвили.



Глава отделения Национального центра по контролю заболеваний в Кахети призывает родителей, быть внимательными в отношении насекомых и собак, так как они являются основными переносчиками лейшманиоза.



«Дети любят контактировать с собаками. Заболевание очень серьезное и опасное, в ходе контакта с собакой, ребенок может заразиться», — заявила Нелли Хизанишвили.















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