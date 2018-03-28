Национальная сборная по футболу до Лиги Наций встретится с Мальтой и Люксембургом

28.03.2018 20:45 До начала Лиги наций УЕФА Национальная сборная Грузии по футболу проведет два товарищеских матча.



Об этом заявил глава Национальной сборной Владимир Вайс после завершения товарищеского матча с Эстонией.



По словам Владимира Вайса, до начала Лиги Наций Грузия должна научиться побеждать, и они должны встречаться именно с командами такого уровня, как ее противники в Лиге Наций.



1 июня команда Вайса будет играть в Австрии с Мальтой, а 5 июня в Люксембурге с "Люксембургом".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

