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Национальная сборная по футболу до Лиги Наций встретится с Мальтой и Люксембургом
28.03.2018 20:45
До начала Лиги наций УЕФА Национальная сборная Грузии по футболу проведет два товарищеских матча.
Об этом заявил глава Национальной сборной Владимир Вайс после завершения товарищеского матча с Эстонией.
По словам Владимира Вайса, до начала Лиги Наций Грузия должна научиться побеждать, и они должны встречаться именно с командами такого уровня, как ее противники в Лиге Наций.
1 июня команда Вайса будет играть в Австрии с Мальтой, а 5 июня в Люксембурге с "Люксембургом".
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