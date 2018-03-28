Владимир Вайс: Мы должны научиться выигрывать

28.03.2018 20:55 Мы должны научиться выигрывать. Для этого мы играли с Литвой и Эстонией, для этого будем играть с Мальтой и Люксембургом. Это те команды, которые более или менее соответствуют нашему уровню в рейтинге, и как видите, мы выиграли у них- заявил после победы в матче с Эстонией главный тренер Национальной сборной по футболу Грузии Владимир Вайс.



По словам словацкого специалиста, до начала Лиги Наций важно, чтобы сборная Грузии играла со сборными именно того уровня, с которыми встретится в Лиге Наций УЕФА, и до того команда должна научится выигрывать.



"Это второй товарищеский матч, который мы выиграли. Возможно, мы не смогли выиграть с таким большим счетом, как первый, но не стоит забывать, что мы играли с такой более сильной, организованной командой, как Эстония. Главная проблема, которая есть сегодня у сборной Грузии, это реализация голевых моментов, наша ахиллесова пята. Я доволен своими ребятами, они все сделали, чтобы выиграть. У Качарава, Квилитая, Казаишвили были четыре голевых момента. Если футболист стоит у пустых ворот, и не может забить гол, не я же буду его забывать вместо него. Они старались, это главное, но это надо исправить. Мы провели две игры с Литвой и Эстонией. Это те сборные, которые более или менее нашего уровня в рейтинге, но, как видите, мы у них выигрываем. Мы должны научиться побеждать их. Мы должны научиться выигрывать, и для этого были матчи Литвы и Эстонии, для этого будут Мальта и Люксембург"- заявил Владимир Вайс.























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