Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Владимир Вайс: Мы должны научиться выигрывать


28.03.2018   20:55
Мы должны научиться выигрывать. Для этого мы играли с Литвой и Эстонией, для этого будем играть с Мальтой и Люксембургом. Это те команды, которые более или менее соответствуют нашему уровню в рейтинге, и как видите, мы выиграли у них- заявил после победы в матче с Эстонией главный тренер Национальной сборной по футболу Грузии Владимир Вайс.

По словам словацкого специалиста, до начала Лиги Наций важно, чтобы сборная Грузии играла со сборными именно того уровня, с которыми встретится в Лиге Наций УЕФА, и до того команда должна научится выигрывать.

"Это второй товарищеский матч, который мы выиграли. Возможно, мы не смогли выиграть с таким большим счетом, как первый, но не стоит забывать, что мы играли с такой более сильной, организованной командой, как Эстония. Главная проблема, которая есть сегодня у сборной Грузии, это реализация голевых моментов, наша ахиллесова пята. Я доволен своими ребятами, они все сделали, чтобы выиграть. У Качарава, Квилитая, Казаишвили были четыре голевых момента. Если футболист стоит у пустых ворот, и не может забить гол, не я же буду его забывать вместо него. Они старались, это главное, но это надо исправить. Мы провели две игры с Литвой и Эстонией. Это те сборные, которые более или менее нашего уровня в рейтинге, но, как видите, мы у них выигрываем. Мы должны научиться побеждать их. Мы должны научиться выигрывать, и для этого были матчи Литвы и Эстонии, для этого будут Мальта и Люксембург"- заявил Владимир Вайс.










Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна