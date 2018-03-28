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Сборная Грузии по регби до 18 лет вышла в финал чемпионата Европы
28.03.2018 22:44
Сборная Грузии по регби до 18 лет вышла в финал чемпионата Европы.
В полуфинале турнира молодые регбисты встретились с Португалией и одолели противника со счетом 25:0 (10:0 – первый тайм). В первой встрече чемпионата Европы Грузия разгромила Голландию со счетом 69:12.
В финале Грузи. Уже четвертый год подряд ждет традиционный соперник. Последние три матча завершились победой французов, но следует отметить, что разница в счете уменьшается из года в год.
В полуфинале сборная Франции одолела Испанию со счетом 38:7.
Финальная встреча чемпионата Европы состоится 31 марта.
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