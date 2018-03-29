Эксперты-инструкторы «Доппельмайер» дополнительно проверят установленные ими все канатные дороги

29.03.2018 10:56 По приглашению министерства экономики, в Грузию еще раз приедут эксперты-инструкторы «Доппельмайер», которые проведут дополнительную проверку всех канатных дорог в Хацвали, Годердзи, Бакуриани и Гудаури.



Об этом стало известно на встрече министра экономики Грузии Дмитрия Кумсишвили с представителем австрийской компании «Доппельмайер» Валерием Яшиным.



На встрече было отмечено, что все сотрудники канатной дороги пройдут дополнительный курс переподготовки. В процессе будет использован специальный симулятор, который привезет «Доппельмайер». После переподготовки, участники получат сертификат.



Стороны также согласились с тем, что, подобно международной практике, состоится обмен опытом признанных в мире компаний для того, чтобы осуществлять инспектирование канатных дорог в соответствии с новыми подходами.















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