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На участке Гудаури-Коби запрещено движение всех видов автотранспорта
29.03.2018 13:08
Из-за опасности схода лавины запрещено передвижение всех видов автотранспорта в сторону грузино-российской границы ТПП «Казбеги—Верхний Ларс». Об этом сообщает департамент автомоибльных дорог Грузии.
Запрет действует на отрезке Коби-Гудари дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за угрозы схода лавины. Соблюдение режима контролируется и координируется патрульной полицией.
Остановка автотранспорта также запрещена на 134-135 километре автомагистрали в Дарьяльском ущелье.
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