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За три месяца по обвинению в семейном правонарушении МВД задержало 855 лиц


29.03.2018   13:45
С 1 января 2018 года правоохранители выдали 1402 запретительных ордера в целях защиты жертв насилия, — об этом сообщила директор департамента по правам человека МВД Лонда Толорая. По ее словам, одним из приоритетов ведомства является борьба с семейным насилием и с насилием в отношении женщин.

Согласно статистике МВД, с 1 января 2018 года в масштабе страны по обвинению в семейном правонарушении задержаны 855 человек, из них 424 — в Тбилиси.

Из общего числа задержанных — 855 лиц, в семейном насилии обвиняются — 585.

Запретительные ордера, которые устанавливают ограничения для насильников и запрещают им вступать в любую форму коммуникации с жертвами, выданы в отношении 1402 лиц.

«Еще раз призываю самих жертв, а также всех лиц, имеющих информацию о насилии, сотрудничать с полицией и следствием для того, чтобы ни один факт насилия не оставался безнаказанным и жертвам была дана возможность жить в безопасной среде», — заявила Лонда Толорая.






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