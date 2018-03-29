Юношеская сборная Грузии по регби вышла в финал чемпионата Европы

29.03.2018 21:25 Юношеская сборная Грузии по регби (U-18) обыграла португальских сверстников со счетом 25:0 и вышла в финал чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Польше.



На протяжении всего матча подопечные Давида Чавлеишвили владели заметным игровым преимуществом, что позволило им выполнить пять удачных попыток. Их авторами стали Михаил Алания, Ираклий Мчедлидзе, Вано Каркадзе, и дважды отличился Зураб Кавтарадзе.



Примечательно, что ни одна из реализаций не оказалась результативной. В первую очередь, из-за погодных условий — на протяжении всего матча дул сильный и порывистый ветер.



В финале континентального первенства юношеская сборная Грузии традиционно встретится со своим давним соперником – Францией, которая в своем полуфинале обыграла Испанию со счетом 38:7.



Начиная с 2015 года сборная Грузии (U-18) неизменно выходит в финал чемпионата Европы в этой возрастной категории. И неизменно встречается в решающем матче с французскими сверстниками. К сожалению для грузинских болельщиков, статистика финалов не в пользу их сборной.



В 2015 году Грузия проиграла Франции 0:57, в 2016 "лелос" вновь уступили всухую – 0:42. И только в прошлом году грузинам удалось размочить счет – 18:36.



Как сложится финал нынешнего чемпионата Европы, сказать сложно. Можно лишь констатировать заметный прогресс грузинской команды и надеяться на то, что Чавлеишвили сумеет должным образом настроить своих подопечных на предстоящую игру.



Матч между юношескими сборными Грузии и Франции состоится 31 марта и начнется в 17:50 по тбилисскому времени.















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