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В Грузии из-за ухудшения погоды до утра пятницы продлила запрет на передвижение транспорта в направлении РФ


29.03.2018   22:28
В связи с нестабильными метеорологическими условиями запрет на движение всех видов транспорта на 16-километровом участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога) продлен до 30 марта 07:00 часов, сообщает в четверг департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Ранее в четверг сообщалось, что из-за интенсивного снегопада, в результате которого возникла лавинная опасность, движение всех видов автотранспорта на данном участке было запрещено 29 марта с 11:00 часов до 20:00 часов.

Кроме того, департамент предупреждал, что на 134-135 км участке (Дарьяльское ущелье) этой же автомагистрали остановка транспорта запрещена.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.






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