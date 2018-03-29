В Грузии из-за ухудшения погоды до утра пятницы продлила запрет на передвижение транспорта в направлении РФ

29.03.2018 22:28 В связи с нестабильными метеорологическими условиями запрет на движение всех видов транспорта на 16-километровом участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога) продлен до 30 марта 07:00 часов, сообщает в четверг департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.



Ранее в четверг сообщалось, что из-за интенсивного снегопада, в результате которого возникла лавинная опасность, движение всех видов автотранспорта на данном участке было запрещено 29 марта с 11:00 часов до 20:00 часов.



Кроме того, департамент предупреждал, что на 134-135 км участке (Дарьяльское ущелье) этой же автомагистрали остановка транспорта запрещена.



Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.















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