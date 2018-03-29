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На побережье Грузии ожидается шторм
29.03.2018 22:49
Штормовое предупреждение на черноморском побережье Грузии — в Поти и Кулеви (Самегрело-Земо Сванети) ожидается шторм в пять баллов, сообщает телеканал Imedi.
Сила ветра в Поти составляет 13-18 метров в секунду, а временами достигает 20-25 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, ветер постепенно будет уменьшатся. Однако ожидается кратковременный дождь с грозой.
С завтрашнего дня в прибрежной линии Поти и Кулеви шторм достигнет 4-5 баллов. Максимальная температура воздуха составит плюс 12 градусов.
Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 31 марта.
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