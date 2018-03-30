В Грузии пройдет трехдневный Гран-при по дзюдо

30.03.2018 11:23 Очередной турнир в рамках элитной серии IJF World Judo Tour - Гран-при Тбилиси по дзюдо 2018 года (Tbilisi Grand Prix), пройдет в грузинской столице с 30 марта по 1 апреля, сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта Грузии.



Турнир будет проходить в тбилисском Олимпийском дворце. Предварительные встречи спортсменов стартуют сегодня, 30 марта. Официальная церемония открытия Tbilisi Grand Prix состоится также сегодня, информирует «Новости-Грузия».



В общей сложности в соревнованиях будут принимать участие более 300 спортсменов из 39 стран. В частности, в тбилисском Олимпийском дворце выступят 39 дзюдоистов - 28 мужчин и 11 женщин.



Призовой фонд турнира 100 тысяч долларов. Для спортсменов, занявших первое место предусмотрен денежный приз в размере трех тысяч долларов, второе - две тысячи долларов, третье - тысяча долларов.















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