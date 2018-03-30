Гражданин Грузии был ранен в результате стрельбы в Харькове

30.03.2018 12:30 Возле одного из ресторанов города Харьков в Украине застрелен азербайджанец. Еще один человек был ранен. Он является гражданином Грузии.



По словам харьковской полиции, инцидент произошел в вечерние часы. К 10-ти людям, вышедшим из ресторана, подошли вооруженные лица и открыли по ним огонь.



Возбуждено уголовное дело по статье преднамеренное убийство.



















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