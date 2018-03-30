Нелегальные игровые автоматы изъяли в Грузии

30.03.2018 21:44 Нелегальные игровые автоматы нейтрализовали в Грузии

Нелегальные игровые денежные аппараты обнаружили в нескольких городах Грузии сотрудники Следственной службы Минфина, такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.



Группа лиц, не имея необходимой лицензии, разместила на рынках Тбилиси, Батуми (Аджария) и Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети) несколько игровых аппаратов.



В рамках следственных мероприятий было изъято шесть таких аппаратов.



Кто именно задержан по данному делу, пока не сообщается, в Следственной службе заявили, что круг людей, причастных к правонарушению, выясняется.



Открыто уголовное дело по статье "Незаконная предпринимательская деятельность группой лиц", виновным грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.















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