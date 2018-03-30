|
Нелегальные игровые автоматы изъяли в Грузии
30.03.2018 21:44
Нелегальные игровые автоматы нейтрализовали в Грузии
Нелегальные игровые денежные аппараты обнаружили в нескольких городах Грузии сотрудники Следственной службы Минфина, такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Группа лиц, не имея необходимой лицензии, разместила на рынках Тбилиси, Батуми (Аджария) и Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети) несколько игровых аппаратов.
В рамках следственных мероприятий было изъято шесть таких аппаратов.
Кто именно задержан по данному делу, пока не сообщается, в Следственной службе заявили, что круг людей, причастных к правонарушению, выясняется.
Открыто уголовное дело по статье "Незаконная предпринимательская деятельность группой лиц", виновным грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна