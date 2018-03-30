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В Рустави природным газом отравились 4-месячный ребенок и две женщины
30.03.2018 22:33
В Рустави зафиксирован очередной факт интоксикации природным газом. Случай произошел в одном из жилых корпусов 12-го микрорайона
Бригада скорой помощи доставила в больницу с симптомами интоксикации двух женщин 50 и 26 лет и 4-месячного ребенка.
Женщины находятся в центральной городской больнице, младенец же – в Руставской детской больнице. По информации врачей, состояние их здоровья стабильное и жизни опасность не угрожает.
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