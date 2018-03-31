На взятке задержан представитель мэрии Мцхета

31.03.2018 14:53 Сотрудниками Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии на факте получения взятки в особо крупном объеме задержан представитель мэрии муниципалитета Мцхета в административной единице Цхваричамия Лаша П.



Как сообщают в СГБ, следствием установлено, что задержанный пообещал гражданину Грузии помочь с передачей в аренду принадлежащих государству 3 земельных участков несельскохозяйственного назначения общей площадью 2400 квадратных метров, находящихся в селе Цхваричамия Мцхетского района. За это он в качестве взятки потребовал 7000 долларов США.



20 марта 2018 года вся сумма была переведена упомянутым гражданином на банковский счет Лаши П. 30 марта 2018 года Лаша П. был задержан сотрудниками Антикоррупционного агентства СГБ на основании решения суда.



Следствие ведется по факту получения взятки в крупном размере, в соответствии с подпунктом «б» 2-й части ст. 338 УК Грузии. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7до 11 лет.

















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