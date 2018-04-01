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Истек срок водительских прав, выданных в Грузии до 1 апреля 2006 года
01.04.2018 11:57
В Грузии истек срок действия водительских прав старого образца – права, выданные до 1 апреля 2006 года, утратили свою юридическую силу.
Агентство обслуживания МВД Грузии проводило масштабную кампанию для информирования водителей. В течение четырех месяцев обладатели водительских прав старого образца могли поменять их в любом филиале Агентства. Для замены прав гражданин должен был представить справку о состоянии здоровья, удостоверение личности, существующие водительские права и заплатить 15 лари (около 6,5 долларов).
Срок действия новых прав составляет 15 лет, после чего их нужно будет опять поменять.
Гражданам, которые не успели обновить права до 1 апреля, для замены прав теперь придется сдавать экзамен на вождение — теоретический и практический.
Обладатели прав старого образца с сегодняшнего дня не смогут управлять транспортным средством, поскольку их права считаются недействительными. Согласно законодательству Грузии, управление автомобилем без прав наказывается штрафом в размере 500 лари (более 200 долларов).
Что касается прав, выданных с 1 апреля 2006 года по 1 марта 2014 года, то права категорий и подкатегорий A, B, BE, T, S, A1 и B1 будут действовать до 1 сентября 2028 года. Также права категорий и подкатегорий C, CE, D, DE, C1, C1E, D1 и D1E будут действовать до 1 сентября 2018 года.
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