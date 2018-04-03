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В центре Тбилиси ранен мужчина
03.04.2018 10:17
Мужчина в возрасте до 40 лет был ранен в Тбилиси из огнестрельного оружия, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Цотнэ Дадиани, недалеко от торгового центра Tbilisi Central.
Мужчина был ранен в ногу. Доставить потерпевшего в клинику пытался один из прохожих, однако по дороге мужчина потерял много крови и был передан бригаде скорой помощи. Раненому была проведена хирургическая операция. В настоящее время врачи оценивают его состояние, как тяжелое.
Нападавший скрылся с места преступления, однако спустя несколько часов был задержан полицией. В случае признания вины судом, обвиняемому грозит от трех до шести лет тюрьмы.
Следствие в связи с произошедшим начато по двум статьям УК Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия».
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