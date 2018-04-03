9 человек пострадали в результате взрыва в Ереване

03.04.2018 10:50 Вечером понедельника, 2 апреля, в ресторане "Бургер Кинг" в столице Армении Ереване прогремел мощный взрыв. В результате травмы различной степени получили девять человек. Среди них есть иностранцы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"Погибших нет. Пострадавшие госпитализированы в медцентр Святого Григория Просветителя", - рассказала пресс-секретарь МЧС Армении Нана Гндоян.



Она уточнила, что, по предварительным данным, в ресторане взорвался кислородный баллон.



Ресторан "Бургер Кинг" был открыт в Ереване около двух месяцев назад.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

