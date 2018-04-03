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9 человек пострадали в результате взрыва в Ереване
03.04.2018 10:50
Вечером понедельника, 2 апреля, в ресторане "Бургер Кинг" в столице Армении Ереване прогремел мощный взрыв. В результате травмы различной степени получили девять человек. Среди них есть иностранцы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Погибших нет. Пострадавшие госпитализированы в медцентр Святого Григория Просветителя", - рассказала пресс-секретарь МЧС Армении Нана Гндоян.
Она уточнила, что, по предварительным данным, в ресторане взорвался кислородный баллон.
Ресторан "Бургер Кинг" был открыт в Ереване около двух месяцев назад.
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