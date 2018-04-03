Тысячи абонентов в Западной Грузии остались без света из-за ураганного ветра

03.04.2018 12:36 Ураганный ветер создал проблемы в Гурийском регионе Грузии - в Озургетском районе несколько жилых домов остались без крыш, повалены деревья, повреждены линии электропередач и газопровод, сообщает пресс-служба районной администрации.



Наиболее сильно от стихии пострадали жители сел Наруджа и Лайтури, где ветер снес крыши с нескольких многоквартирных домов. Десятки домов, а также административное здание были повреждены в поселке Нагомри, информирует «Новости-Грузия».



По информации электрораспределительной компании Energo-Рro Georgia, из-за ураганного ветра, повредившего линии электропередач, около трех тысяч абонентов более чем в десяти селах района остаются без света.



Администрация Озургети работает в чрезвычайном режиме. Специальная комиссия занимается подсчетом ущерба, идут работы по устранению последствий стихии.















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