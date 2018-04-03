Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тысячи абонентов в Западной Грузии остались без света из-за ураганного ветра


03.04.2018   12:36
Ураганный ветер создал проблемы в Гурийском регионе Грузии - в Озургетском районе несколько жилых домов остались без крыш, повалены деревья, повреждены линии электропередач и газопровод, сообщает пресс-служба районной администрации.

Наиболее сильно от стихии пострадали жители сел Наруджа и Лайтури, где ветер снес крыши с нескольких многоквартирных домов. Десятки домов, а также административное здание были повреждены в поселке Нагомри, информирует «Новости-Грузия».

По информации электрораспределительной компании Energo-Рro Georgia, из-за ураганного ветра, повредившего линии электропередач, около трех тысяч абонентов более чем в десяти селах района остаются без света.

Администрация Озургети работает в чрезвычайном режиме. Специальная комиссия занимается подсчетом ущерба, идут работы по устранению последствий стихии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Более 600 тысяч жителей Грузии задолжали ломбардам
Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 17,2 млрд. долларов США
Дочка «Интер РАО» открыла в Тбилиси первую с 1981 года подстанцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Венесуэльская оппозиция выступает за отмену признания Абхазии и Цхинвальского региона
Путин сменил наместника в оккупированной Абхазии
Почему участились «частные визиты» в Абхазию
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Посол ЕС в Армении: Для ЕС важен вклад Армении в дело развития европейской культуры
Квирикашвили: Сотрудничество или дружба с политической силой, которая оставила нам наследие 2008 года, исключено
Цулукиани: Выдворением сотрудника секции интересов России Грузия выразила солидарность западному миру
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна