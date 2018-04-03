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В мясных продуктах ряда объектов обнаружена конина и ослятина


03.04.2018   13:25
Национальное агентство продовольствия обнаружила в мясных продуктах конину и ослятину. Представители Тбилисской городской службы взяли 20 образцов из предприятий по производству полуфабрикатов, объектов по реализации мясных продуктов и аграрных рынков.

По информации пресс-службы агентства, в рамках программы исследований по видам (идентификация конины и ослятины), лабораторно были проверены – мясо, хинкали, тефтели, блины, кабаб и бастурма. В семи образцах обнаружена конина, в двух – как конина, так и ослятина.

Нарушители были оштрафованы на 1000 лари. Их обязали отозвать продукцию с рынков.

Кроме того, агентство проверили кустарное производство И/П «Давид Цоцколаури», где выявлено нарушение санитарно-гигиенических норм и о мясо подозрительного происхождения. Предприятию приостановили право на деятельность.

И\П Давид Цоцколаури – Бастурма – ДНК лошади
ООО «Мада» — хинкали «Супер» — ДНК лошади
ООО «Кедари» — хинкали — ДНК лошади
ООО «Лашари» — хинкали — ДНК лошади, ДНК осла
ООО «Лашари» — блины — ДНК лошади, ДНК осла
ООО «Лашари» — тефтели — ДНК лошади
ООО «Меркадо» — мясо — ДНК лошади
ООО «Гио» — кабаб — ДНК лошади






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