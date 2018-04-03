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Несмотря на задержки авиарейсов в Европе, полеты из Грузии осуществляются без перебоев
03.04.2018 21:51
Несмотря на задержки, вызванные повреждением системы управления воздушным движением в Европе, рейсы из Грузии не были перенесены.
По сообщению Объединением аэропортов, рейс авиакомпании Wizzair из Ларнаки вылетел в немецкий город Менинген.
Вместе с тем, «TAV Georgia» сообщает, что задержек в Тбилисском международном аэропорту зафиксировано не было.
Ранее Европейская организация безопасности воздушной навигации сообщила о сбое в системе планирования и управления воздушным движением.
Европейский диспетчер также подтвердил, что ситуацию планируется исправить в течение нескольких часов.
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