Несмотря на задержки авиарейсов в Европе, полеты из Грузии осуществляются без перебоев

03.04.2018 21:51 Несмотря на задержки, вызванные повреждением системы управления воздушным движением в Европе, рейсы из Грузии не были перенесены.



По сообщению Объединением аэропортов, рейс авиакомпании Wizzair из Ларнаки вылетел в немецкий город Менинген.



Вместе с тем, «TAV Georgia» сообщает, что задержек в Тбилисском международном аэропорту зафиксировано не было.



Ранее Европейская организация безопасности воздушной навигации сообщила о сбое в системе планирования и управления воздушным движением.



Европейский диспетчер также подтвердил, что ситуацию планируется исправить в течение нескольких часов.















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