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В Грузии в марте выявили 758 фактов незаконной вырубки деревьев
03.04.2018 22:36
В марте сотрудники Национального лесного агентства Грузии и министерства окружающей среды и сельского хозяйства выявили 758 фактов незаконной вырубки и транспортировки деревьев, среди них 31 факт включает признаки уголовного преступления.
Больше всего фактов незаконной вырубки и транспортировки было выявлено в Кахетии – 202 факта.
Статистика из других регионов выглядит так: Квемо Картли – 115 фактов, Самцхе-Джавахети — 95, Имеретия – 66, Мцхета-Мтианети – 46, Самегрело-Земо Сванети — 45, Аджарии – 34, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 24, Шида Картли – 18, Гурия – 13.
Всего специалистами изъято около 2,5 тысячи кубических метров лесного материала. Изъятая древесина отправлена на экспертизу.
Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная порубка деревьев и кустарников», что наказывается штрафом или исправительными работами сроком до 1 года, либо лишением свободы сроком до 3 лет.
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