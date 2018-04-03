В Грузии в марте выявили 758 фактов незаконной вырубки деревьев

03.04.2018 22:36 В марте сотрудники Национального лесного агентства Грузии и министерства окружающей среды и сельского хозяйства выявили 758 фактов незаконной вырубки и транспортировки деревьев, среди них 31 факт включает признаки уголовного преступления.



Больше всего фактов незаконной вырубки и транспортировки было выявлено в Кахетии – 202 факта.

Статистика из других регионов выглядит так: Квемо Картли – 115 фактов, Самцхе-Джавахети — 95, Имеретия – 66, Мцхета-Мтианети – 46, Самегрело-Земо Сванети — 45, Аджарии – 34, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 24, Шида Картли – 18, Гурия – 13.



Всего специалистами изъято около 2,5 тысячи кубических метров лесного материала. Изъятая древесина отправлена на экспертизу.



Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная порубка деревьев и кустарников», что наказывается штрафом или исправительными работами сроком до 1 года, либо лишением свободы сроком до 3 лет.















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