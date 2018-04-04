В Тбилиси устанавливают системы мониторинга за мраморными клопами

04.04.2018 21:26 В Тбилиси идут работы по установлению систем мониторинга за распространением мраморных клопов, сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.



Специалисты устанавливают специальные ловушки в центральных районах Тбилиси. В городе, а также в окрестностях столицы, планируется установить 250 систем мониторинга. В прошлом году в масштабах всей страны было установлено 21 тысяча специальных ловушек.



В этом году мониторинг за популяцией и распространением мраморных клопов будет усилен. Государство приобретет более 100 тысяч феромонов для привлечения вредителя. Специальные ловушки разместят по всей территории всей страны.



На борьбу с мраморными клопами государство в 2018 году выделит 49 миллионов лари (более 18,2 млн долларов). Кроме того Агентство по международному развитию США (USAID) выделит Грузии для этих целей 3,5 миллиона долларов.



Проект правительства по борьбе с вредителем предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическое опрыскивание. Также планируется провести химическую обработку до миллиона гектаров земли.















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