На ткибульской шахте произошел несчастный случай

05.04.2018 10:18 На шахте в Ткибули произошел несчастный случай. По информации «IPN», погибли люди, есть и пострадавшие.



Как сообщают в профсоюзах работников металлургической, горной и химической промышленности, случай произошел в 04:00 утра.



По имеющейся информации, погибли 6 человек, трое – пострадали.















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