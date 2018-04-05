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11 человек погибли в ткибульских шахтах в течение 2017 и текущего годов
05.04.2018 11:16
11 человек погибли в расположенных в Ткибули шахтах Миндели и Дзидзигури в течение 2017 года и в текущем году.
Данную статистику Первому каналу предоставили в Объединенном профсоюзе Грузии.
По информации профсоюзов, в это число входят и погибшие сегодня 6 шахтеров.
Ткибульские шахты Миндели и Дзидзигури принадлежат компании «Сакнахшири» (Грузуголь).
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